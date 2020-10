Coronavirus | Coldiretti | “Solo lo 0 | 2% dei contagi in campagna | è fuga nei borghi”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Appena lo 0,2% delle 54.128 dei casi di infortunio da Covid-19 registrate dall’Inail in Italia riguarda l’agricoltura dove peraltro i mesi estivi e di settembre sono i più attivi con la raccolta di frutta, ortaggi e l’avvio della vendemmia. E’ quanto emerge dall’analisi dellasulla base delle denunce complessive di infortunio al 30 settembre 2020 che evidenzia come la percentuale più bassa ditra le diverse attività si sia verificata proprio nelle campagne mentre la percentuale in industria e servizi è del 98,5% nonostante il periodo di vacanze. Una situazione che – sottolinea la– ha spinto l’aumento del 29% delle ricerche di case in, nei borghi e nei piccoli comuni l’analisi dell’Ufficio ...