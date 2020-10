Coprifuoco dalle 24 alle 5 anche nel Lazio. Zingaretti e Speranza firmano l’ordinanza. Sarà in vigore per un mese a partire da venerdì (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato questa sera, con il ministro della Salute, Roberto Speranza, una nuova ordinanza (qui il testo e il modulo per le autocertificazioni) che prevede ulteriori misure di contenimento dell’epidemia. Il provvedimento resterà in vigore per 30 giorni e comprende l’istituzione del Coprifuoco dalle 24 alle 5 del mattino, come già avvenuto in Lombardia e Campania. A seguito degli incontri con il Comitato tecnico scientifico, l’assemblea dell’Anci, la Conferenza dei Rettori e l’Associazione dei presidi, la Regione Lazio dispone di “potenziare la rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il presidente della Regione, Nicola, ha firmato questa sera, con il ministro della Salute, Roberto, una nuova ordinanza (qui il testo e il modulo per le autocertificazioni) che prevede ulteriori misure di contenimento dell’epidemia. Il provvedimento resterà inper 30 giorni e comprende l’istituzione del245 del mattino, come già avvenuto in Lombardia e Campania. A seguito degli incontri con il Comitato tecnico scientifico, l’assemblea dell’Anci, la Conferenza dei Rettori e l’Associazione dei presidi, la Regionedispone di “potenziare la rete COVID attraverso l’incremento di posti letto dedicati all’assistenza di ...

