Ascoli-Reggiana, arbitro annulla gol e fa gesto del Var ma… in Serie B non c'è (Di mercoledì 21 ottobre 2020) annullare un gol per fuorigioco e invocare il Var anche quando... non c'è. Succede anche questo agli arbitri italiani che, evidentemente confusi dalla presenza della tecnologia in Serie A e non in cadetteria, si sono ritrovati ad invocare la "moviola" tra l'incredulità dei giocatori in campo. Accade in Ascoli-Reggiana e il protagonista è il direttore di gara Francesco Meraviglia. Siamo al minuto 94 del match sentito tra Ascoli e Reggiana, fermo sul punteggio di 2-1. Kargbo, attaccante degli ...

