Allevatori alla guerra contro gli "hamburger vegani": ora Bruxelles deve decidere (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Può un hamburger privo di carne essere chiamato hamburger? E una “salsiccia vegana” è pur sempre una salsiccia? Una bistecca può essere definita tale anche se di soia? Dietro il dilemma semantico che questa settimana sta affliggendo il Parlamento Europeo si cela in realtà uno scontro per le quote del mercato alimentare che si dilunga da mesi. La questione della corretta denominazione dei prodotti alternativi alla carne rientra nella definizione della Pac (Politica agricola Comune) e quindi nell’organizzazione della filiera agricola nel mercato interno dell’Ue. Non è quindi un affare di poca importanza, tutt’altro. Gli Allevatori europei, associati sotto la sigla di Copa-Cogeca, sono da tempo sul piede di guerra per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Può unprivo di carne essere chiamato? E una “salsiccia vegana” è pur sempre una salsiccia? Una bistecca può essere definita tale anche se di soia? Dietro il dilemma semantico che questa settimana sta affliggendo il Parlamento Europeo si cela in realtà uno sper le quote del mercato alimentare che si dilunga da mesi. La questione della corretta denominazione dei prodotti alternativicarne rientra nella definizione della Pac (Politica agricola Comune) e quindi nell’organizzazione della filiera agricola nel mercato interno dell’Ue. Non è quindi un affare di poca importanza, tutt’altro. Glieuropei, associati sotto la sigla di Copa-Cogeca, sono da tempo sul piede diper ...

thewaterflea : RT @ladyonorato: Noi stiamo con gli allevatori, ovviamente! Demonizzare il consumo di carne per sostituirla con insetti o surrogati pieni d… - Black300Joe : RT @ladyonorato: Noi stiamo con gli allevatori, ovviamente! Demonizzare il consumo di carne per sostituirla con insetti o surrogati pieni d… - PonytaEle : RT @ladyonorato: Noi stiamo con gli allevatori, ovviamente! Demonizzare il consumo di carne per sostituirla con insetti o surrogati pieni d… - ladyonorato : Noi stiamo con gli allevatori, ovviamente! Demonizzare il consumo di carne per sostituirla con insetti o surrogati… - HuffPostItalia : Allevatori alla guerra contro gli 'hamburger vegani': ora Bruxelles deve decidere -

Ultime Notizie dalla rete : Allevatori alla Allevatori alla guerra contro gli "hamburger vegani": ora Bruxelles deve decidere L'HuffPost Allevatori alla guerra contro gli "hamburger vegani": ora Bruxelles deve decidere

Gli allevatori europei, associati sotto la sigla di Copa-Cogeca ... Il rischio, denunciano, è che l’uso distorto o ambiguo della denominazione generalmente associata alla carne animale induca in ...

Influenza: al via campagna vaccini nel nord ovest Sardegna

gli allevatori addetti alla macellazione e al trasporto delle carni. Per ricevere il vaccino bisognerà accordarsi con il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, nel rispetto di ...

Gli allevatori europei, associati sotto la sigla di Copa-Cogeca ... Il rischio, denunciano, è che l’uso distorto o ambiguo della denominazione generalmente associata alla carne animale induca in ...gli allevatori addetti alla macellazione e al trasporto delle carni. Per ricevere il vaccino bisognerà accordarsi con il proprio medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, nel rispetto di ...