Addio, 2020 UA... (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle prime ore di oggi è avvenuto il passaggio estremamente ravvicinato di questo asteroide (neanche tanto piccolo), immortalato dal "Virtual Telescope". Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nelle prime ore di oggi è avvenuto il passaggio estremamente ravvicinato di questo asteroide (neanche tanto piccolo), immortalato dal "Virtual Telescope".

petergomezblog : Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione… - fattoquotidiano : NUOVO DPCM / LA BOZZA Addio alle cene al ristorante, all’aperitivo serale e ai bar dopo le ore 18, nonché la domeni… - repubblica : Addio al 'Diavolo', uno degli ultimi partigiani - Enrico_Casalino : RT @petergomezblog: Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’al… - Virgola1973 : RT @petergomezblog: Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’al… -