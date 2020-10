Un finto matrimonio per la cittadinanza alla base della violenza

(Di martedì 20 ottobre 2020) Una donna di Alassio, Savona, rifiuta di sposarsi con uno straniero e gli organizzatori deltentano di ucciderla mandandola in overdose. Savona, rifiuta di sposarsi: tentano di ucciderla con un’overdose su Notizie.it.

Un finto matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare a marzo tra la ragazza ed un marocchino che voleva regolarizzare la sua posizione in Italia, pagando 5 mila euro. I Carabinieri di A ...ALASSIO (20 ottobre 2020) - Prima hanno provato a costringere una ragazza italiana a sposare un marocchino irregolare. Poi, per punirla del suo rifiuto, hanno tentato di ucciderla mandandola in overdo ...