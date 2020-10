Nina Moric pubblica una videochiamata choc con Carlos e Corona: “Picchia e minaccia mio figlio, chiamo la Polizia” (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica notte Fabrizio Corona ha fatto una diretta Instagram in cui ha detto cose davvero gravi su Nina Moric. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che suo figlio Carlos Maria gli avrebbe rivelato di aver trovato la madre per terra drogata e alcolizzata. La modella corata ieri sera ha replicato pubblicando una videochiamata agghiacciante tra lei e Carlos, in cui il ragazzino fa delle affermazioni molto pesanti sul conto del padre. “Ho creato un casino, ma quello che avete sentito ieri è tutta una cavolata. Mio padre non ha il CoronaVirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io darei la vita per mia madre. Sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio, non ... Leggi su biccy (Di martedì 20 ottobre 2020) Domenica notte Fabrizioha fatto una diretta Instagram in cui ha detto cose davvero gravi su. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che suoMaria gli avrebbe rivelato di aver trovato la madre per terra drogata e alcolizzata. La modella corata ieri sera ha replicatondo unaagghiacciante tra lei e, in cui il ragazzino fa delle affermazioni molto pesanti sul conto del padre. “Ho creato un casino, ma quello che avete sentito ieri è tutta una cavolata. Mio padre non ha ilVirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma. Io darei la vita per mia madre. Sono molto arrabbiato, mi verrebbe di prendere e ammazzare tutti, ma non lo faccio, non ...

StraNotizie : Nina Moric pubblica una videochiamata choc con Carlos e Corona: “Picchia e minaccia mio figlio, chiamo la Polizia” - clikservernet : Fabrizio Corona insulta Nina Moric in diretta ma Barbara D’Urso interrompe il collegamento - Noovyis : (Fabrizio Corona insulta Nina Moric in diretta ma Barbara D’Urso interrompe il collegamento) Playhitmusic - - una_Promessa : Io sono rimasta scioccata dal video di Nina Moric, sono tutti e 3 persone tossiche. Il figlio purtroppo sta prenden… - pinaz_ : ma avete visto il video che ha pubblicato Nina Moric? io penso che non riuscirò a dormire questa notte. penso solo povero Carlos #Corona -