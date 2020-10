Nasce l’intergruppo parlamentare “Mes subito” (Di martedì 20 ottobre 2020) Mes subito, è nato l’intergruppo parlamentare Camera-Senato Il discorso del premier Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa di domenica 18 ottobre rispondendo a una domanda del direttore di TPI Giulio Gambino ha definito il Mes (qui una spiegazione su cosa è) un’operazione che “non è la panacea di tutti i mali”, ha provocato grandi scossoni, con il M5s da sempre contrario a utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità e il Pd che invece spinge perché si sfruttino i 37 miliardi del Fondo per fronteggiare al meglio la seconda ondata (Zingaretti: “Mes? Non si affronta con una battuta singola in conferenza”). Posizione quella di Conte sul Mes che ha spinto una parte della maggioranza a “sganciarsi” dal governo. “Mes subito” Su iniziativa dei deputati di ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Mes subito, è nato l’intergruppoCamera-Senato Il discorso del premier Giuseppe Conte, che nella conferenza stampa di domenica 18 ottobre rispondendo a una domanda del direttore di TPI Giulio Gambino ha definito il Mes (qui una spiegazione su cosa è) un’operazione che “non è la panacea di tutti i mali”, ha provocato grandi scossoni, con il M5s da sempre contrario a utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità e il Pd che invece spinge perché si sfruttino i 37 miliardi del Fondo per fronteggiare al meglio la seconda ondata (Zingaretti: “Mes? Non si affronta con una battuta singola in conferenza”). Posizione quella di Conte sul Mes che ha spinto una parte della maggioranza a “sganciarsi” dal governo. “Mes subito” Su iniziativa dei deputati di ...

