Juve | buona la prima in Champions |  2-0 a Kiev con doppietta di Morata

AGI - Esordio vincente in Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo vince la prima gara in trasferta quest'anno e lo fa con la Dinamo Kiev in un match valido per il Gruppo G: decide una doppietta di Alvàro Morata nel secondo tempo. Lucescu, che non aveva mai perso finora alla guida della Dinamo Kiev, si è presentato con un 4-3-3 con Tsygankov, Supryaha e De Pena in attacco, metre a metà campo ha messo Buyalskiy, Sydorchuk e Shaparenko; Kedziora e Karavaev esterni bassi con Zabarnyi e Mikolenko al centro della difesa. Andrea Pirlo ha invece schierato un più prudente 3-4-1-2 con Ramsey dietro le due punte, Kulevski e Morata. Chiesa (che sarà squalificato in campionato) e ...

