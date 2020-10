Ilaria D'Amico: "La morte di mia sorella mi ha reso più fragile. Se n'è andata in pochi mesi, io ero con lei" (Di martedì 20 ottobre 2020) “La morte di mia sorella mi ha cambiata, anche per questo ho lasciato il calcio”. A raccontarlo è la giornalista e conduttrice Ilaria D’Amico, che si confessa in un’intervista al settimanale “F”.“Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ladi miami ha cambiata, anche per questo ho lasciato il calcio”. A raccontarlo; la giornalista e conduttriceD’, che si confessa in un’intervista al settimanale “F”.“Catia aveva 12 anni; di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi; stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona; sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se nein, il 5 settembre scorso. Io ero con ...

