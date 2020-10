Il mercato in campo – Da non perdere di vista: Mikkel Damsgaard (Di martedì 20 ottobre 2020) Vuoi per scelta, vuoi per necessità, il mercato “estivo” della Sampdoria ha registrato un netto cambio di rotta rispetto alle precedenti sessioni. Ci si è affidati ad elementi di esperienza come Candreva e Adrien Silva, sui quali Ranieri punta per innalzare il livello di maturità, qualità e personalità della squadra, e Keita Balde, ancora nel pieno della carriera ma con alle spalle diverse esperienze nel calcio che conta. Nella casella acquisti non abbiamo letto come da consuetudine alcuni nomi di giovani talenti, sconosciuti ai più, pescati in giro per il mondo. Scommesse nell’immediato, interessanti prospetti sulla carta, potenziali plusvalenze nel medio termine e potenziali campioncini del futuro. Nell’insolito mercato di settembre la Sampdoria, dopo una lunga fase di stallo, ha chiuso ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Vuoi per scelta, vuoi per necessità, il“estivo” della Sampdoria ha registrato un netto cambio di rotta rispetto alle precedenti sessioni. Ci si è affidati ad elementi di esperienza come Candreva e Adrien Silva, sui quali Ranieri punta per innalzare il livello di maturità, qualità e personalità della squadra, e Keita Balde, ancora nel pieno della carriera ma con alle spalle diverse esperienze nel calcio che conta. Nella casella acquisti non abbiamo letto come da consuetudine alcuni nomi di giovani talenti, sconosciuti ai più, pescati in giro per il mondo. Scommesse nell’immediato, interessanti prospetti sulla carta, potenziali plusvalenze nel medio termine e potenziali campioncini del futuro. Nell’insolitodi settembre la Sampdoria, dopo una lunga fase di stallo, ha chiuso ...

muimassi : @domenicopanacea Il giorno in cui steve jobs scese in campo e spacco i culi a tutti, un vero e proprio rompete le r… - calciomercatoit : ??#ChampionsLeague - oggi in campo #Juventus e #Lazio: le ultime tra campo e mercato #DinamoKievJuventus… - gnomini : RT @PaytonSir: Hanno ragione, si può solo crescere. Al netto della situazione ho visto un bel Genoa, ben messo in campo. Credo che l’uzbek… - LPincia : RT @PaytonSir: Hanno ragione, si può solo crescere. Al netto della situazione ho visto un bel Genoa, ben messo in campo. Credo che l’uzbek… - ziozetti : @giolongoo @techpat_yt Tre o quattro operatori che siano, hanno sempre fatto cartello. Non capisco perché i big abb… -

Ultime Notizie dalla rete : mercato campo Il mercato in campo – Da non perdere di vista: Mikkel Damsgaard alfredopedulla.com Il martedì e il sabato 15 produttori agricoli a Cuneo per il 1° mercato coperto di Campagna Amica

CUNEO CRONACA - Sarà in centro, in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis, e ospiterà 15 produttori agricoli ogni martedì e ogni sabato. Inaugurazione martedì 27 ottobre 2020, ore 10. È iniziato il co ...

Milan, Hauge e Dalot si presentano: "Scelta giusta"

Smaltita la sbornia per la vittoria nel derby, il Milan primo in classifica si avvicina alla trasferta di Europa League sul campo del Celtic (non ci sarà Calhanoglu infortunato) presentando ai propri ...

CUNEO CRONACA - Sarà in centro, in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis, e ospiterà 15 produttori agricoli ogni martedì e ogni sabato. Inaugurazione martedì 27 ottobre 2020, ore 10. È iniziato il co ...Smaltita la sbornia per la vittoria nel derby, il Milan primo in classifica si avvicina alla trasferta di Europa League sul campo del Celtic (non ci sarà Calhanoglu infortunato) presentando ai propri ...