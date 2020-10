Egitto: nonno Bahalder diventa bomber a 75 anni (Di martedì 20 ottobre 2020) Il nonno egiziano Ezzelin Bahalder è stato riconosciuto come il calciatore professionista più anziano del mondo dopo aver completato una seconda partita intera poco prima del suo 75esimo compleanno. Bahalder è stato insignito del titolo dal World Guinnes Record sabato sera dopo aver saltato un calcio di rigore mentre la sua squadra, il 6 ottobre, ha perso 3-2 contro il club El.Aya Sports nella terza divisione. L’ ex dilettante, che compie 75 anni il prossimo 3 marzo, ha segnato un goal dal dischetto nella sua partita d’esordio a marzo. Aveva programmato di giocare una seconda partita a marzo per rivendicare il suo record, ma la sospensione delle attività sportive per contenere l’epidemia di Coronavirus, ha messo in attesa i suoi piani. Bahdler aveva precedentemente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilegiziano Ezzelinè stato riconosciuto come il calciatore professionista più anziano del mondo dopo aver completato una seconda partita intera poco prima del suo 75esimo compleanno.è stato insignito del titolo dal World Guinnes Record sabato sera dopo aver saltato un calcio di rigore mentre la sua squadra, il 6 ottobre, ha perso 3-2 contro il club El.Aya Sports nella terza divisione. L’ ex dilettante, che compie 75il prossimo 3 marzo, ha segnato un goal dal dischetto nella sua partita d’esordio a marzo. Aveva programmato di giocare una seconda partita a marzo per rivendicare il suo record, ma la sospensione delle attività sportive per contenere l’epidemia di Coronavirus, ha messo in attesa i suoi piani. Bahdler aveva precedentemente ...

