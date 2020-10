Credit Suisse: Adidas deve rilanciare il brand. Meglio Nike e Puma (Di martedì 20 ottobre 2020) Adidas deve trovare il modo di rilanciare l’appeal del suo brand per giustificare il prezzo cui trattano le sue azioni in questo momento in borsa. E’ questo il giudizio del colosso bancario elvetico Credit Suisse sul gigante tedesco dell’abbigliamento sportivo, sponsor tecnico tra le altre anche della Juventus. In un report che Calcio e Finanza … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020)trovare il modo dil’appeal del suoper giustificare il prezzo cui trattano le sue azioni in questo momento in borsa. E’ questo il giudizio del colosso bancario elveticosul gigante tedesco dell’abbigliamento sportivo, sponsor tecnico tra le altre anche della Juventus. In un report che Calcio e Finanza … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

