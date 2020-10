Coronavirus, il Viminale scrive ai prefetti: «Possibile disporre strade a numero “chiuso” o vietate per alcuni giorni» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Per garantire la sorveglianza capillare di piazze e strade serve un continuo controllo del territorio, dunque più forze dell’ordine che possano assicurare il rispetto dell’ultimo Dpcm anti-Coronavirus. Per questo motivo il Viminale ha inviato una circolare ai prefetti chiarendo che, a gestire le forze dell’ordine e «tutti gli altri attori della sicurezza territoriale», quindi anche gli agenti della polizia locale, saranno i questori. A disposizione anche i militari di strade sicure. La chiusura delle strade La chiusura delle strade sarà Possibile «solo in determinati giorni della settimana», magari ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Per garantire la sorveglianza capillare di piazze eserve un continuo controllo del territorio, dunque più forze dell’ordine che possano assicurare il rispetto dell’ultimo Dpcm anti-. Per questo motivo ilha inviato una circolare aichiarendo che, a gestire le forze dell’ordine e «tutti gli altri attori della sicurezza territoriale», quindi anche gli agenti della polizia locale, saranno i questori. A disposizione anche i militari disicure. La chiusura delleLa chiusura dellesarà«solo in determinatidella settimana», magari ...

