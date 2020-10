Coronavirus, Errigo positiva: "Sto bene, spero di tornare presto" (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Anche Arianna Errigo è risultata positiva al Coronavirus . Lo ha comunicato la stella italiana della scherma sui profili social ufficiali. Ecco le sue parole: " Purtroppo ieri ho appreso la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Anche Ariannaè risultataal. Lo ha comunicato la stella italiana della scherma sui profili social ufficiali. Ecco le sue parole: " Purtroppo ieri ho appreso la ...

Virus1979C : RT @sportface2016: #Scherma, Arianna #Errigo positiva al #coronavirus: 'Mi dispiace per chi è stato a contatto con me' - zazoomblog : Scherma Arianna Errigo positiva al Coronavirus: “Ho pochi sintomi ma la preoccupazione di peggiorare c’è…” -… - usatoscherma : RT @OA_Sport: Scherma, Arianna Errigo positiva al Coronavirus: “Ho pochi sintomi, ma la preoccupazione di peggiorare c’è…” - usatoscherma : RT @sportface2016: #Scherma, Arianna #Errigo positiva al #coronavirus: 'Mi dispiace per chi è stato a contatto con me' - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Scherma, Arianna #Errigo positiva al #coronavirus: 'Mi dispiace per chi è stato a contatto con me' -