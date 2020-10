Avatar 2, una nuova immagine svela il ruolo di Edie Falco (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel corso degli ultimi mesi sono state pubblicate varie foto che ritraggono gli attori sul set di Avatar 2. Una delle ultime a essere stata divulgata è quella in cui vediamo Sigourney Weaver immersa in una vasca di palline mentre ha appena terminato di girare una scena. Questo, quindi, ci ha dato la conferma del suo ritorno. Nonostante la sua sorte nel primo capitolo. Adesso, invece, è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della pellicola una nuova immagine. Questa volta vediamo una new entry, ovvero l’attrice Edie Falco, conosciuta dal grande pubblico per aver recitato nella serie TV I Soprano (vincendo numerosi premi) e Nurse Jackie. Qui sotto potete trovare lo scatto. Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel corso degli ultimi mesi sono state pubblicate varie foto che ritraggono gli attori sul set di2. Una delle ultime a essere stata divulgata è quella in cui vediamo Sigourney Weaver immersa in una vasca di palline mentre ha appena terminato di girare una scena. Questo, quindi, ci ha dato la conferma del suo ritorno. Nonostante la sua sorte nel primo capitolo. Adesso, invece, è stata pubblicata sul profilo Twitter ufficiale della pellicola una. Questa volta vediamo una new entry, ovvero l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver recitato nella serie TV I Soprano (vincendo numerosi premi) e Nurse Jackie. Qui sotto potete trovare lo scatto. Here’s a behind the scenes still ofas General ...

Gucci continua ad avanzare nel campo della moda virtuale e si spinge ancora oltre nella partnership con Genies. Il brand di lusso italiano, che da due anni lavora con la società di tecnologia american ...

Il profilo Twitter ufficiale di Avatar ha pubblicato una nuova foto con Edie Falco, nei panni del Generale Ardmore, nuovo capo della RDA ...

