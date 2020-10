Vuelta 2020, il programma completo: date, tappe, diretta tv e streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutto pronto per la Vuelta 2020, ultimo grande giro della stagione in programma da martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre per un totale di diciotto tappe. Una riduzione dovuta all’emergenza Coronavirus, ma una corsa che si preannuncia come sempre molto dura e spettacolare. Da Roglic e Dumoulin a Froome e Carapaz, passando per Mas, Valverde, Pinot, Vlasov e tanti altri: sono molti i corridori pronti a lottare per il podio con Sportface che vi racconterà la corsa giorno dopo giorno in tempo reale. ORARI E TV – La Vuelta 2020 sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport ogni giorno dalle ore 15:00, mentre non è prevista nessuna diretta in chiaro. Le prime sei tappe si sovrapporranno al Giro ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutto pronto per la, ultimo grande giro della stagione inda martedì 20 ottobre a domenica 8 novembre per un totale di diciotto. Una riduzione dovuta all’emergenza Coronavirus, ma una corsa che si preannuncia come sempre molto dura e spettacolare. Da Roglic e Dumoulin a Froome e Carapaz, passando per Mas, Valverde, Pinot, Vlasov e tanti altri: sono molti i corridori pronti a lottare per il podio con Sportface che vi racconterà la corsa giorno dopo giorno in tempo reale. ORARI E TV – Lasarà trasmessa intv da Eurosport ogni giorno dalle ore 15:00, mentre non è prevista nessunain chiaro. Le prime seisi sovrapporranno al Giro ...

Eurosport_IT : Il terzo e ultimo Grande Giro stagionale sta per partire ?? ????? ???? Chi vincerà? ?? #EurosportCICLISMO |… - tuttobiciweb_it : #Vuelta, domani il via all'edizione #2020: si parte da #Irun con #Roglic superfavorito - zazoomblog : Vuelta a España 2020: tutti gli italiani in gara. Formolo per la genere Mareczko e Moschetti puntano alle volate -… - SpazioCiclismo : Nessun corridore positivo al #coronavirus negli ultimi controlli prima della Vuelta a España #LaVuelta20 Individua… - Cicloweb_it : Due membri delle squadre positivi al covid-19 alla vigilia della Vuelta -