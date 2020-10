The Witcher 3, Horizon Zero Dawn e altri giochi in 8K e 30FPS su PC grazie a Nvidia GeForce RTX 3090 (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'utente YouTube Bang4BuckPC Gamer ha condiviso dei video che mostrano alcuni giochi per PC dei giorni nostri in esecuzione in 8K su Nvidia GeForce RTX3090. Il giocatore ha testato Crysis 3, The Witcher 3, Horizon Zero Dawn e Final Fantasy XV tutti a 30 fps in 8K.Per Horizon Zero Dawn, lo YouTuber ha utilizzato un mix di impostazioni High e Ultra superiori a quelle di PS4 Pro. Su PC, Nvidia RTX3090 può spingere a 30 fps, con alcuni cali fino a 27 fps. Tuttavia, il fatto che un moderno gioco per PC molto impegnativo possa già girare in 8K è piuttosto sorprendente.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) L'utente YouTube Bang4BuckPC Gamer ha condiviso dei video che mostrano alcuniper PC dei giorni nostri in esecuzione in 8K suRTX. Il giocatore ha testato Crysis 3, The3,e Final Fantasy XV tutti a 30 fps in 8K.Per, lo YouTuber ha utilizzato un mix di impostazioni High e Ultra superiori a quelle di PS4 Pro. Su PC,RTXpuò spingere a 30 fps, con alcuni cali fino a 27 fps. Tuttavia, il fatto che un moderno gioco per PC molto impegnativo possa già girare in 8K è piuttosto sorprendente.Leggi altro...

