Soleil Sorge smentisce tutta la versione di Iconize a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso | “sono basita”

Leggi su trendit

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ieri, a Live – Non è la d’Urso,si è presentato in trasmissione dopo aver chiesto alla produzione e ad’Urso di poter chiedere scusa ai telespettatori, per via della finta aggressione omofoba. Il ragazzo ha infatti raccontato di essere uscito in quel periodo da una brutta relazione, che lo aveva portato a compiere anche gesti forti. I lividi quindi sarebbero stati frutto di una serata in cuisi sarebbe sbattuto la porta sul viso, magari dopo aver assunto dei tranquillanti. Lui stesso avrebbe poi deciso di mostrarsi in pubblico, evitando di raccontare la storia della relazione e utilizzando invece la faccenda per sensibilizzare le persone sul tema dell’omofobia. Le scuse non hanno convinto gli utenti sui social, e non avrebbero convinto molto neanche la padrona di casa ...