Roma – Rubavano i defibrillatori della metro | due fermi

(Di lunedì 19 ottobre 2020), due– Finalmente fermati i responsabili dei furti di otto, ciascuno del valore di duemila euro, dalle stazioniLinea Apolitana di. Si tratta di un uomo e una donna di origini campane rispettivamente di 30 e 27 anni, che da agosto si sono impossessati dei macchinari per poi rivenderli. Le indagini hanno avuto inizio nei primi giorni di ottobre, grazie alla collaborazione tra il commissariato Appio e Security Atac SpA, la quale ha fornito le riprese delle telecamere di sicurezza necessarie ad incastrare i due. Da quanto si evince dai filmati, dopo aver rimosso il sigillo in plastica dalle teche che li ...

