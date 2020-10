PS5 potrebbe ricompensare i giocatori con oggetti digitali per il profilo sbloccando determinati trofei (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sony ha recentemente rivelato l'interfaccia utente di PS5, svelando le varie nuove funzionalità che verranno introdotte. Nel video reveal, la compagnia evidenziato alcune cose in particolare, ma sembra che qualcos'altro sia venuto alla luce.Ad esempio, come notato da MP1st, alcuni dei trofei per Destruction AllStars sono stati mostrati di sfuggita mentre venivano presentate le schermate dei menu di PS5. Due di questi, sembrano dare ai giocatori premi digitali per i loro profili PS5 quando sbloccati, con un trofeo di bronzo che sblocca uno stendardo per il profilo e un trofeo d'oro che sblocca un avatar per il profilo. Questo non è qualcosa di cui Sony ha parlato esplicitamente finora, quindi non è una funzionalità che è stata ancora ufficialmente confermata. Ad ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sony ha recentemente rivelato l'interfaccia utente di PS5, svelando le varie nuove funzionalità che verranno introdotte. Nel video reveal, la compagnia evidenziato alcune cose in particolare, ma sembra che qualcos'altro sia venuto alla luce.Ad esempio, come notato da MP1st, alcuni deiper Destruction AllStars sono stati mostrati di sfuggita mentre venivano presentate le schermate dei menu di PS5. Due di questi, sembrano dare aipremiper i loro profili PS5 quando sbloccati, con un trofeo di bronzo che sblocca uno stendardo per ile un trofeo d'oro che sblocca un avatar per il. Questo non è qualcosa di cui Sony ha parlato esplicitamente finora, quindi non è una funzionalità che è stata ancora ufficialmente confermata. Ad ...

