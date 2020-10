Nuovo dpcm del 18 ottobre 2020, il PDF con il testo integrale del decreto (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di arginare il Nuovo aumento di casi di coronavirus (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Le norme entrano in vigore oggi, 19 ottobre, e valgono fino al prossimo 13 novembre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: tali disposizioni valgono da mercoledì 21 ottobre. Ecco le misure contenute nel decreto (QUI IL testo COMPLETO DEL decreto). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 ottobre 2020) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildeldel presidente del Consiglio dei ministri () con i provvedimenti decisi dal governo per cercare di arginare ilaumento di casi di coronavirus (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Le norme entrano in vigore oggi, 19, e valgono fino al prossimo 13 novembre. Fanno eccezione le norme che rafforzano la didattica a distanza e gli orari scaglionati alle superiori, consentendo i doppi turni e stabilendo l'ingresso a scuola per i liceali non prima delle 9: tali disposizioni valgono da mercoledì 21. Ecco le misure contenute nel(QUI ILCOMPLETO DEL).

