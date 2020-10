Mammografia | quando farla e perchè è così importante

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La parola mammografia spesso fa paura ma non dovrebbe. Si tratta infatti dell’alleata numero uno per la lotta al tumore al seno, patologia che riguarda una donna su nove nell’arco della vita e che ha visto nel 2019 circa 53.000 nuove diagnosi in tutta Italia. Fino al termine di ottobre, in occasione del mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, è impegnata nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Nastro Rosa, volta a promuovere ricerca e prevenzione come strumenti fondamentali per contrastare la neoplasia femminile più diffusa. Prevenzione che passa prima di tutto attraverso la diagnosi precoce, nella quale la mammografia gioca un ruolo fondamentale, come spiega Luca Malorni, dirigente medico dell’Unità Operativa Oncologia Medica Sandro Pitigliani, del Nuovo Ospedale di Prato Santo Stefano. «È lo strumento cardine e sicuramente il più efficace perché individua anche tumori molto piccoli o micro calcificazioni che pur non essendo ancora malattie conclamate sono un campanello d’allarme da approfondire». Proprio questa estrema tempestività e precisione nell’individuare eventuali anomalie ha permesso di arrivare, oggi, a circa l’87% di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi, contro l’81% di vent’anni fa.