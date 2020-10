L’entourage di Osimhen: “Victor è arrabbiato, voleva segnare contro la Juventus” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. “Victor non è contento per quello che è successo contro la Juventus, voleva giocare per segnare contro i bianconeri. contro l’Atalanta, la squadra ha dimostrato di essere in grande forma, proprio come Victor, ma prima bisogna continuare a tenere alto il rendimento e giocare così, per sperare di vincere lo Scudetto. Victor è determinatissimo. “Cosa mi ha detto Victor dopo l’Atalanta? Siamo rimasti tutti impressionati. contro l’Atalanta è stato felicissimo di fare il suo primo gol con il Napoli. Certo, avrebbe voluto segnarlo contro la Juventus, ma è davvero contento e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Osita Okolo, membro dell’entourage di Victor, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. “Victor non è contento per quello che è successola Juventus,giocare peri bianconeri.l’Atalanta, la squadra ha dimostrato di essere in grande forma, proprio come Victor, ma prima bisogna continuare a tenere alto il rendimento e giocare così, per sperare di vincere lo Scudetto. Victor è determinatissimo. “Cosa mi ha detto Victor dopo l’Atalanta? Siamo rimasti tutti impressionati.l’Atalanta è stato felicissimo di fare il suo primo gol con il Napoli. Certo, avrebbe voluto segnarlola Juventus, ma è davvero contento e ...

napolista : L’entourage di #Osimhen: “Victor è arrabbiato, voleva segnare contro la #Juventus” Osita Okolo a Radio Punto Nuovo:… - tuttonapoli : Osimhen, l'entourage svela: 'È arrabbiato, voleva far gol alla Juve!' - cn1926it : #Osimhen, l'entourage: '#Gattuso un padre dentro e fuori dal campo. Victor voleva segnare alla #Juve, ma ha coronat… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'entourage: 'Gattuso è come un padre per Victor' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'entourage: 'Gattuso è come un padre per Victor' -