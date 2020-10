“La candidatura di Calenda a sindaco di Roma è contro tutto quello in cui il Pd crede”: l’attacco del segretario dem della Capitale (Di lunedì 19 ottobre 2020) La candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma? “Ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra, è una candidatura che lui sta costruendo contro tutto quello in cui il Pd crede: l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda“. Parola di Andrea Casu, il segretario del Pd di Roma che nel 2018 aveva accolto l’ex ministro nel circolo dei dem in centro storico. Dopo l’elezione all’Europarlamento, però, come è noto Calenda è uscito dal Pd per fondare Azione, dopo la nascita del governo coi 5 stelle. “Io sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladi Carlodi? “Ad oggi, malgrado aperture e disponibilità nostra, è unache lui sta costruendoin cui il Pd crede: l’apertura e la partecipazione popolare per la scelta del candidato o il Governo di cui siamo parte fondamentale. Purtroppo ancora una volta divide e la destra brinda“. Parola di Andrea Casu, ildel Pd diche nel 2018 aveva accolto l’ex ministro nel circolo dei dem in centro storico. Dopo l’elezione all’Europarlamento, però, come è notoè uscito dal Pd per fondare Azione, dopo la nascita del governo coi 5 stelle. “Io sono ...

