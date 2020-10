In rialzo le Borse europee. Riprendono scambi Euronext (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata sull’andamento della pandemia: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate nuove misure restrittive. Gli occhi degli operatori sono puntati anche sulla Brexit in attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,43%. L’Oro, in aumento (+0,8%), raggiunge 1.913,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 40,57 dollari per barile, in attesa della riunione dell’OPEC Plus sulla domanda, in calendario oggi. In salita lo spread, che arriva a quota +132 punti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre l’attenzione degli investitori resta concentrata sull’andamento della pandemia: i contagi continuano a crescere e in vari Paesi sono state varate nuove misure restrittive. Gli occhi degli operatori sono puntati anche sulla Brexit in attesa che si trovi una quadra su un accordo commerciale. Sul mercato valutario, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra undello 0,43%. L’Oro, in aumento (+0,8%), raggiunge 1.913,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 40,57 dollari per barile, in attesa della riunione dell’OPEC Plus sulla domanda, in calendario oggi. In salita lo spread, che arriva a quota +132 punti ...

Borsa: Europa perde slancio a meta' seduta, Milano tiene (+0,26%) con Atlantia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Dopo un avvio in buon rialzo, sulla scia dei dati sul Pil cinese, le Borse europee hanno progressivamente rallentato il passo e guadagnano ora circa ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Dopo un avvio in buon rialzo, sulla scia dei dati sul Pil cinese, le Borse europee hanno progressivamente rallentato il passo e guadagnano ora circa ...