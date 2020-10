Iconize chiede scusa, Barbara D’Urso: “Non ci credo!” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo essere stato rimproverato pubblicamente da Barbara D’Urso, che ha scoperto la verità sulla sua finta aggressione, Iconize ha chiesto alla redazione di Live non è la D’Urso d’essere ascoltato. L’influencer, ex di Tommaso Zorzi, molto seguito sui social, ha ribadito d’aver inventato tutto e per questo si è scusato con tutti ma soprattutto con la conduttrice che mal ha tollerato d’essere stata presa in giro dopo avergli dato la possibilità di denunciare l’accaduto. Iconize ha spiegato una sua versione dei fatti a cui Barbara ha poco creduto: il giovane ha parlato di una delusione sentimentale che lo ha portato ad avere attacchi di panico. Una sera ha alzato il gomito per la disperazione e si è ritrovato a sbattere la testa ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo essere stato rimproverato pubblicamente daD’Urso, che ha scoperto la verità sulla sua finta aggressione,ha chiesto alla redazione di Live non è la D’Urso d’essere ascoltato. L’influencer, ex di Tommaso Zorzi, molto seguito sui social, ha ribadito d’aver inventato tutto e per questo si èto con tutti ma soprattutto con la conduttrice che mal ha tollerato d’essere stata presa in giro dopo avergli dato la possibilità di denunciare l’accaduto.ha spiegato una sua versione dei fatti a cuiha poco creduto: il giovane ha parlato di una delusione sentimentale che lo ha portato ad avere attacchi di panico. Una sera ha alzato il gomito per la disperazione e si è ritrovato a sbattere la testa ...

CheDonnait : Iconize chiede scusa e spiega come si è procurato le ferite al viso e no, non ha usato il minestrone surgelato.… - gesch96 : Iconize che prima di tutto chiede scusa a sè stesso ???? #noneladurso - golretzka2 : Ma iconize aveva fatto delle storie dove diceva che non era vero che aveva finto e ora chiede scusa perché è vero ?? #noneladurso #GFVIP - lauinpigiama : Ora amica, che ha ignorato il mio messaggio, chiede cos’è successo ad Iconize. Io che seguo tutte le porcate trash… - nikevizz : RT @AngekoC: #iconize chiede scusa anche agli asini che volano ma nulla sulla persone che ogni giorno vengono aggredite veramente. Non vuol… -