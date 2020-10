Giannini randella l' assessore del Lazio | Zingaretti dovrebbe cacciare D' Amato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Una bordata del genere magari Alessio D'non se l'aspettava. Ma l'alla sanità della regione– col tratto di arroganza che lo caratterizza – se l'è davvero cercata. E ieri si è fatto suonare non da pericolosi sovranisti o oppositori di destra, ma addirittura da una delle firme più conosciute del giornalismo, il direttore de La Stampa, Massimo. Che, grosso modo,essere di sinistra esattamente come l'esponente della giunta. Nei giorni scorsi si è appreso che ancheè stato colpito dal Covid ed è stato ricoverato in condizioni non certo ideali, come ha raccontato sulla prima pagina del suo giornale, probabilmente proprio dall'ospedale. Il ...