Francesca Cipriani arriva la lite in diretta tv con il Divino Otelma (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “Domenica Live” e scoppiata una lite in diretta tra Francesca Cipriani e il Divino Otelma a In studio volano parole pesanti. E il “Divino Otelma” si allontana per pochi secondi dallo studio. In primo piano, una questione di soldi. Dopo la caduta di Otelma nell’edizione 2019 dell’”Isola dei famosi”, che questi ascrive alla Cipriani, infatti, il Divino chiede un risarcimento. «Una vergogna. Per due spiccioli si manda un’amicizia che c’era all’aria. Immensa tristezza», dice Francesca Cipriani . Polemico Otelma, che riferendosi alla Cipriani, commenta: «Di ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) A “Domenica Live” e scoppiata unaintrae ila In studio volano parole pesanti. E il “” si allontana per pochi secondi dallo studio. In primo piano, una questione di soldi. Dopo la caduta dinell’edizione 2019 dell’”Isola dei famosi”, che questi ascrive alla, infatti, ilchiede un risarcimento. «Una vergogna. Per due spiccioli si manda un’amicizia che c’era all’aria. Immensa tristezza», dice. Polemico, che riferendosi alla, commenta: «Di ...

selinrauhl : RT @madamatrash: Ma potevate far entrare gente come Tina Cipollari, Soleil, Francesca Cipriani, Morgan, Elettra Lamborghini, Gordon ecc che… - madamatrash : Ma potevate far entrare gente come Tina Cipollari, Soleil, Francesca Cipriani, Morgan, Elettra Lamborghini, Gordon… - Colellaaantoni1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… - Ileniasa25 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… - FireworkCaos_ : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -Dal #GfVip Myriam Catania e la sua famiglia - I 70 anni di Alda d’Eusanio - Mago Otelma vs France… -