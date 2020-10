Firmato il dcpm 18 ottobre 2020 con le misure contro il covid - coronavirus Il testo completo del dcpm 18 ottobre e gli allegati del

(Di lunedì 19 ottobre 2020) 74, recante ulterioriurgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13, n. 253; Viste le delibere ...

ribelle51 : RT @quotidianopiem: Firmato il dcpm 18 ottobre 2020 con le misure contro il covid – coronavirus. Il testo completo e gli allegati del provv… - solops : Firmato il dcpm 18 ottobre 2020 con le misure contro il covid – coronavirus. Il testo completo del dcpm 18 ottobre… - quotidianopiem : Firmato il dcpm 18 ottobre 2020 con le misure contro il covid – coronavirus. Il testo completo e gli allegati del p… - petlifesaver : RT @simsantucci: Io non volevo solo partecipare alla feste, io volevo avere il potere di farle fallire Firmato: ???? ?????? ???????????? ???? ???????? #… - Antonio05040739 : RT @fanpage: ?? Firmato nella notte il nuovo #Dpcm Cosa prevedono le nuove misure e fino a quando sarà valido #13ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : Firmato dcpm

Governo

Ma oggi, con questo nuovo DPCM è sta firmata davvero la nostra MORTE, la morte di un’intera categoria purtroppo- ha precisato Maria Luisa Barbarito-. Siamo stanchi, stufi, dimenticati e non ...Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il testo è in attesa di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Le nuove regole saranno in vigore da oggi, 19 ottobre ...