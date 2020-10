Eurostat, quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi (Di lunedì 19 ottobre 2020) BRUXELLES - Nel 2020, tra i 26 Stati membri dell'Ue, per i quali sono disponibili i dati, si sono verificati 168mila decessi in più durante le settimane tra marzo e giugno rispetto al numero medio ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 ottobre 2020) BRUXELLES - Nel 2020, tra i 26 Stati membri dell'Ue, per i quali sono disponibili i dati, si sono verificati 168mila decessi in più durante le settimane tra marzo e giugno rispetto al numero medio ...

MediasetTgcom24 : Covid, Eurostat: quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi #coronavirus - IoSonoIlNoce : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto rende noto @EU_Eurostat, nel 2020, tra marzo e giugno si sono verificati 168mila #decessi in più tra i 26 S… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Covid, Eurostat: quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi #coronavirus - Paoloboi69 : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto rende noto @EU_Eurostat, nel 2020, tra marzo e giugno si sono verificati 168mila #decessi in più tra i 26 S… - thomasschael : RT @ANSA_Salute: Secondo quanto rende noto @EU_Eurostat, nel 2020, tra marzo e giugno si sono verificati 168mila #decessi in più tra i 26 S… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurostat quasi Eurostat, quasi 170mila morti in più in quattro mesi: Bergamo e Segovia le città più colpite Il Messaggero Eurostat, quasi 170mila morti in più in Europa in 4 mesi

BRUXELLES - Nel 2020, tra i 26 Stati membri dell'Ue (per i quali sono disponibili i dati) si sono verificati 168mila decessi in più durante le settimane tra marzo e giugno rispetto al numero ...

Coronavirus, Brigitte Macron in isolamento. Trump: "Gente stanca di Fauci e questi idioti"

Francia, più di 2.000 in terapia intensiva. Tasso positività tamponi al 13%. Spagna, nel weekend quasi 38mila nuovi casi. Gb, sfiorate le 19mila infezioni in 24 ore. Germania, anche Amburgo zona rossa ...

BRUXELLES - Nel 2020, tra i 26 Stati membri dell'Ue (per i quali sono disponibili i dati) si sono verificati 168mila decessi in più durante le settimane tra marzo e giugno rispetto al numero ...Francia, più di 2.000 in terapia intensiva. Tasso positività tamponi al 13%. Spagna, nel weekend quasi 38mila nuovi casi. Gb, sfiorate le 19mila infezioni in 24 ore. Germania, anche Amburgo zona rossa ...