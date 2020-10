Elisa Isoardi la verità sulla rottura con Matteo Salvini dopo tempo | “Troppo poco insieme per…”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 19 ottobre 2020)continua a parlare di sé, questa volta tornaex fiamma. La loro storia è stata molto discussa dai media i quali hanno cercato di approfondire il perché laha scelto in passato come compagno il capo della Lega. “Ho amato, non me ne vergogno”dichiara che in passato ha amato fortemente. La sua personalità da uomo “forte e deciso“, nascondeva secondo lasensibilità e un amore profondo verso di lei. Ora la conduttrice della prova del cuoco si ritrova a ripercorrere quello che è stato con il politico. Lanon ha mai ...