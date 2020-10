COVID-19, il tracciamento dei contatti sta fallendo in tutta Italia (Di lunedì 19 ottobre 2020) Quello che era chiaro da giorni, denunciato a più riprese anche in molte altre Regioni d’Italia, è stato ufficializzato oggi dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano: il sistema di tracciamento dei contatti è ormai al collasso ed ora più che mai chi sospetta di esser stato in contatto con una persona positiva deve rimanere chiuso in casa. La procedura vuole, di fronte alla scoperta di una persona positiva al COVID-19, che le autorità sanitarie ricostruiscano gli spostamenti e i contatti più stretti di quest’ultima così da identificare altri possibili positivi e, cosa più importante, bloccare i focolai sul nascere. Ora che la curva dell’epidemia è in netta crescita e il sistema di test tutt’altro che ... Leggi su blogo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Quello che era chiaro da giorni, denunciato a più riprese anche in molte altre Regioni d’, è stato ufficializzato oggi dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Milano: il sistema dideiè ormai al collasso ed ora più che mai chi sospetta di esser stato in contatto con una persona positiva deve rimanere chiuso in casa. La procedura vuole, di fronte alla scoperta di una persona positiva al-19, che le autorità sanitarie ricostruiscano gli spostamenti e ipiù stretti di quest’ultima così da identificare altri possibili positivi e, cosa più importante, bloccare i focolai sul nascere. Ora che la curva dell’epidemia è in netta crescita e il sistema di test tutt’altro che ...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cts propone ingressi scaglionati nelle scuole superiori e nelle università. Niente Dad, riorganizzazione… - Tg3web : La Lombardia resta maglia nera nella gestione dell'emergenza covid. Cresce la percentuale di contagio ed è in diffi… - MediasetTgcom24 : Covid, al via sistema europeo di tracciamento con anche app 'Immuni' #coronavirus - AvezzanoTw : #Covid19, cluster alla clinica Nova Salus di #Trasacco: 14 positivi. Come per la #RSA Don Orione di #Avezzano è in… - bicidiario : RT @LucaFerrettiEvo: @OpencovidM No grazie. Non ho voglia di deprimermi ulteriormente ?? A parte gli scherzi, qualcosa stiamo facendo per p… -