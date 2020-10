Bisceglie-Palermo, disastro rosanero: tre sconfitte in quattro gare disputate, è crisi vera (Di lunedì 19 ottobre 2020) "disastro Palermo: è crisi vera".Scrive così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i fari sulla sconfitta esterna dei rosanero contro il Bisceglie. Ennesimo pomeriggio da incubo per la formazione di Roberto Boscaglia, piegata, senza troppa fatica, dagli uomini di Giovanni Bucaro: una sconfitta pesante, che ha palesato tutti i difetti e le lacune di questa squadra che ad oggi non sembra esser stata costruita per essere protagonista. Unica nota positiva il gol realizzato da Gregorio Luperini che ha stoppato un’astinenza durata ben 357 minuti.Bisceglie-Palermo, buio pesto in casa rosanero: poca lucidità e troppi errori, manca la mentalità"Il Bisceglie si ... Leggi su mediagol (Di lunedì 19 ottobre 2020) ": è".Scrive così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i fari sulla sconfitta esterna deicontro il. Ennesimo pomeriggio da incubo per la formazione di Roberto Boscaglia, piegata, senza troppa fatica, dagli uomini di Giovanni Bucaro: una sconfitta pesante, che ha palesato tutti i difetti e le lacune di questa squadra che ad oggi non sembra esser stata costruita per essere protagonista. Unica nota positiva il gol realizzato da Gregorio Luperini che ha stoppato un’astinenza durata ben 357 minuti., buio pesto in casa: poca lucidità e troppi errori, manca la mentalità"Ilsi ...

