Antonio Zequila duro scontro nella Casa | torna all’attacco

GrandeFratello : Antonio Zequila ha qualcosa da dire a uno degli inquilini: con chi si confronterà questa sera? ?? #GFVIP - MariagraziaRss : RT @davided81: Antonio Zequila nella Casa #GFVip - CHENBAE45959461 : RT @davided81: Antonio Zequila nella Casa #GFVip - M_atil_de03 : RT @davided81: Antonio Zequila nella Casa #GFVip - stylesmess : RT @davided81: Antonio Zequila nella Casa #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Zequila

Uno dei protagonisti della passata edizione del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, sta per fare ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Accadrà questa sera in occasione della nuova puntata del ...Antonio Zequila è stato uno dei concorrenti del Grande Fratelli Vip, ma sapete quanti anni ha? Non lo avreste mai detto!