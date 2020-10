Reali olandesi nella bufera: vanno in vacanza in pieno lockdown. Proteste nei Paesi Bassi (Di domenica 18 ottobre 2020) I look più belli di Maxima d'Olanda sfoglia la gallery Reali olandesi nella bufera: vanno in vacanza in Grecia in pieno lockdown nel proprio Paese. E scatenano una valanga di Proteste. Stavolta per Maxima d’Olanda e re Willem-Alexander, visti sempre con simpatia dal popolo, non c’è stata alcuna indulgenza. La stampa, il Parlamento e la gente comune si sono rivoltati contro quello che è sembrato un affronto nei confronti del popolo olandese: ... Leggi su iodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) I look più belli di Maxima d'Olanda sfoglia la galleryinin Grecia innel proprio Paese. E scatenano una valanga di. Stavolta per Maxima d’Olanda e re Willem-Alexander, visti sempre con simpatia dal popolo, non c’è stata alcuna indulgenza. La stampa, il Parlamento e la gente comune si sono rivoltati contro quello che è sembrato un affronto nei confronti del popolo olandese: ...

IOdonna : Reali olandesi nella bufera: vanno in vacanza in pieno lockdown nei Paesi Bassi - folucar : RT @mazzettam: I reali olandesi sono andati in vacanza in grecia e sono tornati dopo appena un giorno perché in Olanda si sono incazzati tu… - mazzettam : I reali olandesi sono andati in vacanza in grecia e sono tornati dopo appena un giorno perché in Olanda si sono inc… - IOdonna : Reali olandesi più “poveri”: il parlamento vuole diminuire lo stipendio del re e della regina Maxima -

Ultime Notizie dalla rete : Reali olandesi I reali olandesi vanno in vacanza in pieno lockdown: è bufera Io Donna Il rosso è il colore royal del mese, lo rivelano i look di Letizia Ortiz (e le sue colleghe regine)

La reina non sbaglia mai un colpo. Potremmo quasi decidere di copiare questo look di Letizia Ortiz per sfoggiare il colore moda Autunno 2020 con la stessa regalità. Con grande maestria, la regina di S ...

Reali olandesi nella bufera: vanno in vacanza in pieno lockdown nei Paesi Bassi

I reali olandesi si sono concessi una vacanza in Grecia in pieno lockdown, ma per le proteste dei cittadini sono tornati dopo appena un giorno.

La reina non sbaglia mai un colpo. Potremmo quasi decidere di copiare questo look di Letizia Ortiz per sfoggiare il colore moda Autunno 2020 con la stessa regalità. Con grande maestria, la regina di S ...I reali olandesi si sono concessi una vacanza in Grecia in pieno lockdown, ma per le proteste dei cittadini sono tornati dopo appena un giorno.