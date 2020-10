Quando la scienza è una religione la fede diventa pericolosa (Di domenica 18 ottobre 2020) “Gli uomini di scienza sono l’incarnazione della barbarie mentale, proveniente dalla sostituzione degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie all’organismo filosofico-storico”, così scriveva Benedetto Croce ne Il risveglio filosofico e la cultura italiana. E questo spiega la diffidenza verso la scienza che caratterizza la “cultura” italiana, visto che Croce disegnò i percorsi di formazione nel nostro paese. Con queste parole in mente contestai un mio collega filosofo Quando parlò di “scientismo”: l’eccessiva fiducia nella scienza. Eccessiva? e quale altro sistema abbiamo per acquisire conoscenza? Darwin ha messo l’uomo dentro la natura, e Copernico ha messo la terra al suo posto nell’universo. La scienza ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Gli uomini disono l’incarnazione della barbarie mentale, proveniente dalla sostituzione degli schemi ai concetti, dei mucchietti di notizie all’organismo filosofico-storico”, così scriveva Benedetto Croce ne Il risveglio filosofico e la cultura italiana. E questo spiega la diffidenza verso lache caratterizza la “cultura” italiana, visto che Croce disegnò i percorsi di formazione nel nostro paese. Con queste parole in mente contestai un mio collega filosofoparlò di “scientismo”: l’eccessiva fiducia nella. Eccessiva? e quale altro sistema abbiamo per acquisire conoscenza? Darwin ha messo l’uomo dentro la natura, e Copernico ha messo la terra al suo posto nell’universo. Laha ...

Ale74terni : RT @mbx1900: @latinensedoc @marieta99044909 La scienza è dubbio la religione è fede. Quando ho avuto le placche alla gola non ho pregato la… - nina_mau : “Con i bambini in classe ti accorgi che qualcosa è accaduto quando capisci che in ogni “wow” gridato o sussurrato è… - Mariodarkmatter : RT @carlogubi: @Mariodarkmatter @aragni_z Non si limitano a negare la scienza, ma fanno propaganda antiscientifica dal basso della loro ign… - Whatsername_17_ : @notsobutchbitch Ho dato un'occhiata alla pagina e sto per cavarmi gli occhi. Rtw roba tipo 'donna = individuo femm… - mbx1900 : @latinensedoc @marieta99044909 La scienza è dubbio la religione è fede. Quando ho avuto le placche alla gola non ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando scienza Il genio di Péguy «contro» la scienza quando questa si dimentica la realtà La Verità Alcuni ingegneri hanno creato una spada laser...reale!

Si tratta dei responsabili del canale YouTube “The Hacksmith”, dei veri e proprio tecnici specializzati che, emulando Star Wars, hanno creato qualcosa di realmente fenomenale ...

Coronavirus e ossessione sanitaria, perché della scienza non possiamo fidarci ciecamente

La scienza in realtà non è scientifica, ma un continuo susseguirsi di errori,come ci ha raccontato la gestione della pandemia, dove i medici, probabilmente, non ne sapevano molto più di noi, visti i r ...

Si tratta dei responsabili del canale YouTube “The Hacksmith”, dei veri e proprio tecnici specializzati che, emulando Star Wars, hanno creato qualcosa di realmente fenomenale ...La scienza in realtà non è scientifica, ma un continuo susseguirsi di errori,come ci ha raccontato la gestione della pandemia, dove i medici, probabilmente, non ne sapevano molto più di noi, visti i r ...