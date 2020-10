Possiamo vincere lo scudetto | parola di Ibra Lo svedese fissa l' asticella in altissimo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Milan nel segno di Zlatanhimovic, che con una doppietta al derby al ritorno in campo dopo lo stop per coronavirus liquida anche l'Inter di Antonio Conte. Eterno. Fuoriclasse vero. E un colpaccio, per i rossoneri nella stracittadina. Quattro vittorie in quattro partite. E ora si sogna. A comandare le truppe, ovviamente, lo. "Sono stato chiuso in casa due settimane, avevo tanta fame e l'ho dimostrato con la doppietta. Sono deluso per aver sbagliato il rigore, ma l'importante è aver vinto", ha commentato a fine partita. "Siamo all'inizio, ma da quando sono arrivato questa squadra sta facendo grandi cose e crescendo tanto. E' cambiata la mentalità, i giovani si prendono responsabilità e si allenano alla grande". Il leader indiscusso della squadra di Stefano Pioi aggiunge: "Sento tanta responsabilità. Sono ...