Juventus | Chiesa tra luci ed ombre | il rosso rovina tutto

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Continua il momento no per Federico, che, dopo le due opache prestazioni con la maglia della Nazionale contro Polonia e Olanda, non riesce a imporsi all’esordio con la maglia dellanella sfida con il Crotone. Nei primi minuti di gioco comincia subito bene, prova ad incendiare la fascia destra con degli scatti interessanti, ma al dodicesimo minuto c’è subito un episodio decisivo, viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un intervento irruento di Bonucci. Simy spiazza Buffon e i calabresi si portano in vantaggio. Pochi minuti dopo, assistiamo a una reazione di carattere da parte della, palla in profondità di Kulusevski perche scatta rapidamente sulla fascia destra e fornisce un assist al bacio a Morata che da due passi non può sbagliare. ...