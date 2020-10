Johnny Flynn è David Bowie in “Stardust”, biopic sul Duca Bianco rhythm and blues – RomaFF15 (Di domenica 18 ottobre 2020) Dimenticate il glam rock e il Duca Bianco pensate piuttosto al rhythm and blues, ai capelli lunghi e ai passi confusi seppure ondeggianti sui tacchi da donna: David Bowie in cerca di se stesso, di un’identità, determinato a trovarla con l’obiettivo del successo, egocentrico come ogni artista che si rispetti. E’ il Bowie degli esordi quello che arriva sul grande schermo in “Stardust”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, film di Gabriel Range con protagonista il musicista Johnny Flynn che interpreta il futuro genio musicale quando a 24 anni fa il suo primo tour in America. Bowie messo a confronto con il musicista ed interprete Johnny ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Dimenticate il glam rock e ilpensate piuttosto aland, ai capelli lunghi e ai passi confusi seppure ondeggianti sui tacchi da donna:in cerca di se stesso, di un’identità, determinato a trovarla con l’obiettivo del successo, egocentrico come ogni artista che si rispetti. E’ ildegli esordi quello che arriva sul grande schermo in “Stardust”, presentato alla Festa del Cinema di Roma, film di Gabriel Range con protagonista il musicistache interpreta il futuro genio musicale quando a 24 anni fa il suo primo tour in America.messo a confronto con il musicista ed interprete...

