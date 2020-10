Ibrahimovic: «Milano non ha mai avuto un re. Ora ha un Dio» (Di domenica 18 ottobre 2020) Zlatan Ibrahimovic si gode il momento e sui social di riferimento continua a celebrare la vittoria nel derby e la sua grande prestazione. Sotto una foto di esultanza collettiva ha scritto: “Milano non ha mai avuto un re, ora ha un Dio”. Foto: Twitter Milan L'articolo Ibrahimovic: «Milano non ha mai avuto un re. Ora ha un Dio» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Zlatansi gode il momento e sui social di riferimento continua a celebrare la vittoria nel derby e la sua grande prestazione. Sotto una foto di esultanza collettiva ha scritto: “non ha maiun re, ora ha un Dio”. Foto: Twitter Milan L'articolo: «non ha maiun re. Ora ha un Dio» proviene da Alfredo Pedullà.

