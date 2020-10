Gf vip | si sfora la rissa tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando | il botta e risposta di fuoco

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nono sono trascorse neanche 24 h dalla messa in onda della decima diretta del Grande Fratello VIP 5 e sono emersi nuovi dissapori tra. Il tutto è sfociato in una sfioratanella Casa più spiata d’Italia mentre il gruppo di coinquilini stava mangiando. A tavola, tra i commensali,edsi sono lanciate “piatti” a base di parole al veleno. Il motivo del nuovo alterco tra le donne vip? C’entrerebbe Matilde Brandi, con la quale laaveva avuto un duro chiarimento in occasione dell’ultima puntata serale del reality, del 16 ottobre 2020, a margine del qualeha ...