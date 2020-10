Focolaio Camera dei Deputati, 17 parlamentari positivi al Covid-19 (Di domenica 18 ottobre 2020) Allarme Focolaio Camera dei Deputati: sono ben 17 i parlamentari ad essere positivi al Covid-19. Rinviata la decisione sulla legge per l’omofobia Anche la politica viene travolta dal Covid-19. Anzi, la Camera dei Deputati è diventato un vero e proprio Focolaio ed il contagio dilaga negli ultimi giorni. Come riportato da Adkronos, sono ben 17 i parlamentari ad aver contratto il virus nelle scorse ore. Dopo la notizia della positività di Maria Stella Gelmini (Forza Italia), Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e Davide Crippa (Movimento 5 Stelle), nella serata di sabato è arrivata anche l’ufficialità del contagio per Maurizio Lupi, ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Allarmedei: sono ben 17 iad essereal-19. Rinviata la decisione sulla legge per l’omofobia Anche la politica viene travolta dal-19. Anzi, ladeiè diventato un vero e proprioed il contagio dilaga negli ultimi giorni. Come riportato da Adkronos, sono ben 17 iad aver contratto il virus nelle scorse ore. Dopo la notizia dellatà di Maria Stella Gelmini (Forza Italia), Francesco Lollobrigida (Fratelli d’Italia) e Davide Crippa (Movimento 5 Stelle), nella serata di sabato è arrivata anche l’ufficialità del contagio per Maurizio Lupi, ...

repubblica : Covid, la Camera ora è un focolaio: positivi altri sei esponenti del centrodestra [di EMANUELE LAURIA e GIOVANNA VI… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, 18 positivi e 80 in quarantena. Focolaio Camera, sospesi tutti i voti [di GIOVANNA CASADIO] - elerub11 : RT @Antigon25386936: La votazione tanto attesa era ad un passo dall'approvazione: l'opposizione per la prima volta si preoccupa del contagi… - Antigon25386936 : La votazione tanto attesa era ad un passo dall'approvazione: l'opposizione per la prima volta si preoccupa del cont… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Preoccupa il focolaio alla Camera, rinviata la legge sull'omofobia -