Fidanzati di Lecce: per gli inquirenti il killer da tempo progettava di uccidere i due fidanzati (Di domenica 18 ottobre 2020) Così sono andate le cose per gli inquirenti. Antonio de Marco già da tempo progettava, infatti, di ucciderli. 55 i messaggi inviati all’arbitro tra agosto e settembre. A un certo punto, il silenzio. De Marco aveva bloccato il contatto di Daniele. Sul PC dell’assassino, poi, una agghiacciante scoperta. È stata infatti rinvenuta una email mai inviata, la cui destinataria era proprio la compagna di corso che pochi giorni prima lo aveva respinto. Nella lettera, la confessione: “molto probabilmente sentirai o leggerai delle cose su quello che ho fatto e voglio essere sincero: sono stato io a farlo. Ora credo che ti farai tante domande, sarai scioccata, ma voglio che tu sappia una cosa: ti voglio bene, veramente, tu sei stata la mia prima amica… la mia prima amica è una ragazza che ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Così sono andate le cose per gli. Antonio de Marco già da, infatti, di ucciderli. 55 i messaggi inviati all’arbitro tra agosto e settembre. A un certo punto, il silenzio. De Marco aveva bloccato il contatto di Daniele. Sul PC dell’assassino, poi, una agghiacciante scoperta. È stata infatti rinvenuta una email mai inviata, la cui destinataria era proprio la compagna di corso che pochi giorni prima lo aveva respinto. Nella lettera, la confessione: “molto probabilmente sentirai o leggerai delle cose su quello che ho fatto e voglio essere sincero: sono stato io a farlo. Ora credo che ti farai tante domande, sarai scioccata, ma voglio che tu sappia una cosa: ti voglio bene, veramente, tu sei stata la mia prima amica… la mia prima amica è una ragazza che ...

QuotidianPost : Fidanzati di Lecce: per gli inquirenti il killer da tempo progettava di uccidere i due fidanzati… - zazoomblog : Fidanzati uccisi a Lecce: dopo l’omicidio Antonio De Marco ha scritto una lettera - #Fidanzati #uccisi #Lecce: #l’… - giadacristina : @saluis97 So che è ironia. So che sei surreale Luis. Ma questo tuo tweet mi ha fatto pensare alla vicenda dei fida… - zazoomblog : “Voglio che tu sappia una cosa…”. Fidanzati uccisi a Lecce spunta fuori una lettera di Antonio De Marco - #“Voglio… - Paololotti08 : Ho mollato l’ennesima nenia sui fidanzati di Lecce e mi ritrovo Adua? Oggi zapping compulsivo #QuartoGrado #gfvip #taleequaleshow -