Dpcm: Spadafora 'ottimo palestre aperte, grazie Conte' (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA, 18 OTT - "palestre e piscine sono luoghi sicuri e controllati, tenerle aperte ottimo risultato, grazie Conte: ora insieme verificheremo protocollo e rispetto delle regole". Lo dichiara all'ANSA ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 ottobre 2020) ROMA, 18 OTT - "e piscine sono luoghi sicuri e controllati, tenerlerisultato,: ora insieme verificheremo protocollo e rispetto delle regole". Lo dichiara all'ANSA ...

Micol90733460 : #Spadafora non pervenuto #Dpcm #palestre - mauriziano15 : @GiuseppeConteIT ci state ammazzando! Ammazzate le società sportive per “nascondere” le vostre mancanze! Fate schif… - sscalcionapoli1 : Spadafora sul nuovo Dpcm: “Ci stiamo battendo affinché lo sport possa continuare il più possibile” - MondoNapoli : Spadafora sul nuovo Dpcm: 'Sport motore per ripartire, ecco cosa penso sulla chiusura delle palestre' -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Spadafora sul nuovo Dpcm: 'Ci stiamo battendo affinché lo sport possa continuare il più possibile' https:… -