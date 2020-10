Conte: "Il Mes? Non è una panacea Dobbiamo tutelare economia e salute" (Di domenica 18 ottobre 2020) Conte: va scongiurato un nuovo lockdown, comprometterebbe l'economia. Mettiamo in campo misure necessarie per evitarlo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 18 ottobre 2020): va scongiurato un nuovo lockdown, comprometterebbe l'. Mettiamo in campo misure necessarie per evitarlo Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - StefanoFeltri : Cioè Conte ha appena detto che il Mes si prende se ci sono problemi di cassa??? Problemi di cassa??? Cioè default? ma che dice? - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - praparelli : RT @StefanoFeltri: Cioè Conte ha appena detto che il Mes si prende se ci sono problemi di cassa??? Problemi di cassa??? Cioè default? ma ch… - anto_citriniti : RT @borghi_claudio: La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da #Bald… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Mes Nuovo Dpcm, Conte: «Prendere il Mes per risolvere una disputa nel dibattito pubblico non ha senso» Corriere TV Renzi all'attacco: "Il no di Conte al Mes è un errore politico e un danno agli italiani"

“Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore ...

Giorgia Meloni boccia il governo sul dpcm, ma non sul Mes: "Non c'è una strategia complessiva. Misure inutili"

Ma sul Mes si schiera dalla parte di Conte: "Finalmente ci dà ragione" “Il governo avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza, perché oggi l’Italia ha un problema di credibilità ...

“Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore ...Ma sul Mes si schiera dalla parte di Conte: "Finalmente ci dà ragione" “Il governo avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza, perché oggi l’Italia ha un problema di credibilità ...