Cdp verso l’offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta (Di domenica 18 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre previsto un board dell’ente per approvare l’operazione, con Macquarie e Blackstone, per rilevare da Atlantia l’88% di Autostrade Leggi su ilsole24ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre previsto un board dell’ente per approvare l’operazione, con Macquarie e Blackstone, per rilevare da Atlantia l’88% di Autostrade

cilento_news24 : Il Sole24h - Cdp verso l’offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta - ansa_economia : Aspi, primo snodo offerta. Si riuniscono Cda di Aspi e Cdp. Verso proposta non vincolante. Apre nuova fase con due… - infoiteconomia : Cdp verso l'offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta - fisco24_info : Aspi, primo snodo offerta. Si riuniscono Cda di Aspi e Cdp: Verso proposta non vincolante. Apre nuova fase con due… - fisco24_info : Cdp verso l’offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta: Lunedì 19 ottobre previsto un board dell’ente per appr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdp verso Cdp verso l'offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta Il Sole 24 ORE Cdp verso l’offerta per Aspi. Consiglio convocato per la proposta

ServizioautostradeLunedì 19 ottobre un consiglio di amministrazione dovrebbe approvare l'operazione, con Macquarie e Blackstone, per rilevare l'88% di ...

Cdp verso l'offerta per Aspi. Convocato cda per la proposta

L’ordine del giorno del cda che si terrà lunedì 19 ottobre è ovviamente il via libera a una proposta per rilevare da Atlantia l’88% di Aspi. Nella tarda serata di sabato 17 ottobre Cassa Depositi e Pr ...

ServizioautostradeLunedì 19 ottobre un consiglio di amministrazione dovrebbe approvare l'operazione, con Macquarie e Blackstone, per rilevare l'88% di ...L’ordine del giorno del cda che si terrà lunedì 19 ottobre è ovviamente il via libera a una proposta per rilevare da Atlantia l’88% di Aspi. Nella tarda serata di sabato 17 ottobre Cassa Depositi e Pr ...