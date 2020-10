Bollettino del San Pio: ancora un incremento dei positivi (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pubblicato il Bollettino odierno riguardante il numero di tamponi effettuati al San Pio. “Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 165 tamponi (nr. 120 ordinari e nr. 45 rapidi) , dei quali nr. 18 risultati positivi. Dei diciotto positivi, nr. 15 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 13 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Pubblicato ilodierno riguardante il numero di tamponi effettuati al San Pio. “Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 165 tamponi (nr. 120 ordinari e nr. 45 rapidi) , dei quali nr. 18 risultati. Dei diciotto, nr. 15 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 13 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 3 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NicolaPorro : Quando bisognava tenere su il morale del popolo, il bollettino insisteva sul numero dei guariti (che erano meno dei… - NicolaPorro : ?? L’ipocrisia delle chiusure alle 22, Travaglio che rivuole il bollettino di Borrelli, la balla delle terapie inten… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA per rischio meteo-idro domani, lunedì #19ottobre, in Calabria e Sicilia Consulta il bollettino n… - neutrino__ : RT @annamasera: @paologiordano “Stare attaccati al bollettino come se fosse un termometro... è ormai del tutto privo di significato... in a… - infoitsalute : Coronavirus in Italia, salgono ancora i contagi: 10.925 casi e 47 morti in 24 ore. Il bollettino del 17 ottobre -