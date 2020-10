Stefano Cucchi era un detenuto senza diritti ed è morto ammazzato: ora si garantiscano cure adeguate ai carcerati (Di sabato 17 ottobre 2020) È una giornata piovosa. Triste ed angosciante. Lo sono sempre queste di ottobre. Non riusciamo a far finta di nulla. Sono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi. Sono dentro di noi. Si stanno avvicinando gli anniversari del suo arresto e poi della sua morte. Il 1° ottobre, per giunta, è la data del suo compleanno. In ottobre inizia e termina tutto. In più c’è il Covid che sfiora le nostre vite. Un’emergenza annunciata dopo la “pausa estiva” che ci aveva dato l’illusione che la pandemia fosse già alle nostre spalle. Ha ucciso molte persone. Avevamo tanta voglia di dimenticarle ma quelle immagini terribili dei convogli militari che trasportavano i morti della Lombardia sono ancora ben vive nella nostra memoria. Sicuramente nella mia. Sono stanco. Stanco per tutto. “Il Covid aumenta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) È una giornata piovosa. Triste ed angosciante. Lo sono sempre queste di ottobre. Non riusciamo a far finta di nulla. Sono gli ultimi giorni di. Sono dentro di noi. Si stanno avvicinando gli anniversari del suo arresto e poi della sua morte. Il 1° ottobre, per giunta, è la data del suo compleanno. In ottobre inizia e termina tutto. In più c’è il Covid che sfiora le nostre vite. Un’emergenza annunciata dopo la “pausa estiva” che ci aveva dato l’illusione che la pandemia fosse già alle nostre spalle. Ha ucciso molte persone. Avevamo tanta voglia di dimenticarle ma quelle immagini terribili dei convogli militari che trasportavano i morti della Lombardia sono ancora ben vive nella nostra memoria. Sicuramente nella mia. Sono stanco. Stanco per tutto. “Il Covid aumenta il ...

