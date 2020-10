"Solo gli stupidi non lo fanno". Fucilata di Eleonora Daniele, chi ne esce con le ossa rotte (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Tapiro d'oro quasi scontato, quello consegnato da Striscia la Notizia ad Eleonora Daniele nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 16 ottobre. Un Tapiro, consegnato da Valerio Staffelli alla conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, dopo la polemica con Chiara Ferragni e Fedez. La Daniele, infatti, scordando l'impegno della Ferragni che aveva lanciato una raccolta fondi per il coronavirus, aveva accusato l'influencer di aver fatto poco per la pandemia. Il Tapiro è stato accolto col sorriso dalla Daniele: "Siccome ne ho un altro, che mi avete consegnato su una questione di un altro rapper, Achille Lauro, ho un primato. Il primato dei tapiri della musica", ha scherzato la conduttrice. Dunque, si è anche levata un sassolino dalle scarpe: "Mi sembra di aver chiesto scusa. Solo gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Un Tapiro d'oro quasi scontato, quello consegnato da Striscia la Notizia adnella puntata in onda su Canale 5 venerdì 16 ottobre. Un Tapiro, consegnato da Valerio Staffelli alla conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, dopo la polemica con Chiara Ferragni e Fedez. La, infatti, scordando l'impegno della Ferragni che aveva lanciato una raccolta fondi per il coronavirus, aveva accusato l'influencer di aver fatto poco per la pandemia. Il Tapiro è stato accolto col sorriso dalla: "Siccome ne ho un altro, che mi avete consegnato su una questione di un altro rapper, Achille Lauro, ho un primato. Il primato dei tapiri della musica", ha scherzato la conduttrice. Dunque, si è anche levata un sassolino dalle scarpe: "Mi sembra di aver chiesto scusa.gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Solo gli Novità 730 precompilato: troverai solo gli oneri con pagamento tracciato InvestireOggi.it Robinho, nuove intercettazioni sul presunto stupro. Il Santos gli rescinde il contratto

Una settimana. Il contratto di Robinho col Santos è durato appena 7 giorni, poi la bufera. Una tempesta annunciata, visto che il giocatore brasiliano è ancora sotto processo in Italia con l' accusa di ...

Tamponi positivi, negativi, da rifare: famiglia con due figli rinchiusa in casa da tre settimane

MESTRE «Da tre settimane siamo tutti chiusi in casa e non sappiamo più che fare, tra una girandola di tamponi positivi, negativi, da rifare, attesa di appuntamenti, telefonate a ...

